Lampedusa, barca con 56 persone in pericolo al largo: l’allarme

L'appello lanciato da Alarm Phone: "I migranti temono le avverse condizioni meteo: nessuna informazione da autorità italiane e maltesi"

Una barca con 56 migranti a bordo si trova in pericolo nel Mediterraneo Centrale, al largo di Lampedusa. A riferirlo è Alarm Phone: “.Siamo in contatto con un gruppo in fuga dalla Libia. Dice di essere quasi senza carburante e di dover affrontare un peggioramento delle condizioni meteorologiche”.

“Nessuna informazione da autorità”

I migranti temono le cattive condizioni meteo. “Le autorità italiane e maltesi non ci forniscono alcuna informazione”, ha infine aggiunto l’ente.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI