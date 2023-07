Migranti, in 250 attendono soccorso a Sud della Sicilia: l’avviso di Alarm Phone

Sono 250 i migranti che attendono di essere messi in salvo a Sud della Sicilia. Alarm Phone avvisa: "Scappano dalla Libia",

Nuova richiesta di soccorso in mare aperto a Sud della Sicilia e dell’isola di Malta. A lanciare l’allarme, nella giornata di oggi, venerdì 7 luglio, è stato il servizio Alarm Phone che ha segnalato la presenza di 250 migranti salpati nelle scorse ore dalle coste nordafricane della Libia.

Migranti in mare, Alarm Phone: “Hanno bisogno di salvataggio”

“Alarm Phone è in contatto con 250 persone in pericolo che stanno cercando di scappare dalla Libia”, si legge in un messaggio pubblicato su Twitter.

I migranti “dicono di aver visto un drone Frontex sopra di loro e temono l’intercettazione da parte delle forze libiche. Hanno bisogno di essere salvati in un posto sicuro in Europa”, viene detto ancora sul tweet.

Nel frattempo proseguono gli arrivi a Lampedusa. Nelle scorse ore sull’isola siciliana si sono verificati nuovi sbarchi, favoriti anche dalle buone condizioni meteo nel Mediterraneo. Nel corso di queste ore sono previsti nuovi trasferimenti all’hotspot di contrada Imbriacola che continua a riempirsi.

Foto di repertorio