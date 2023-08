Anziana lascia eredità di 5 milioni di euro a 40enne, i familiari: “È stata raggirata”

La nobildonna romana Leonarda Aula ha deciso di nominare un 40enne come suo unico erede. La famiglia insorge e si oppone e la vicenda finisce in Tribunale.

Una nobildonna romana, Leonarda Aula, 83 anni, ha donato tutti i propri averi ad Antonio Spoto, 40 anni. Tuttavia, secondo i familiari della donna, tutto ciò corrisponderebbe a un raggiro. Ma andiamo per ordine.

Così come raccontato dai colleghi di Repubblica, la donna – a oggi defunta – si sarebbe innamorata dell’uomo nel 2020. A costui, nominato come unico erede universale, avrebbe deciso di affidare 3 milioni di euro oltre a gioielli, assicurazioni, terreni e abitazioni in Sicilia per un patrimonio complessivo dal valore di 5 milioni di euro.

L’opposizione dei parenti

Una situazione che non sarebbe però stata gradita dai parenti, i quali si sarebbero sempre opposti a questa unione considerata decisamente “sospetta” che, nel frattempo, non si è mai concretizzata in un matrimonio.

Lo stesso Spoto, dopo la morte dell’amata, avrebbe esibito un testamento scritto dalla donna nel quale sarebbero state espresse le volontà di Leonarda. Tra queste, anche quella relativa alla concessione dell’illustre cognome nobiliare al 40enne.

Il caso in Tribunale

La famiglia di Leonarda Aula è convinta che Antonio Spoto possa essersi avvicinato alla nobildonna con l’unico intento di appropriarsi della cospicua dote. La vicenda è quindi finita in Tribunale, con il patrimonio che è stato momentaneamente sequestrato in attesa del pronunciamento dei giudici.