Licodia Eubea, XX edizione della Festa dell’Uva

Al via la XX edizione della Festa dell’Uva e dei prodotti tipici locali a Licodia Eubea. Un appuntamento fisso che cambia nel tempo pur restando inconfondibile.

La festa, che si terrà da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre, dedicato al prodotto simbolo del piccolo centro catanese proporrà l’uva, il vino e i vari prodotti tipici locali in degustazione e in vendita nei vari stand allestiti per l’occasione. Durante la festa, spazio agli eventi culturali, sportivi, musicali e di intrattenimento, con lo show di Emanuela Aureli che chiuderà la serata di sabato 2 settembre.

“Licodia Eubea è pronta a vivere una tre giorni di degustazioni, spettacoli musicali, artisti di strada e tanti altri eventi a cornice della XX edizione della Festa dell’Uva e dei prodotti tipici locali” – spiega il sindaco Santo Randone.

“Nonostante la crisi che ha colpito ormai da diversi anni il settore dell’uva da tavola di cui Licodia è fra i maggiori produttori, insieme alla mia amministrazione abbiamo sempre lavorato per cercare di rialzarci puntando sul nostro territorio, valorizzandone eccellenze e tradizioni, ed esaltando il gusto di tutto ciò che l’innovazione ha portato negli ultimi anni. Per questo – conclude – un primo ringraziamento va a tutti i produttori locali che continuano a investire con tenacia in questo territorio anche in tempi duri. Un grande grazie va a tutti i nostri sponsor e all’assessorato regionale all’Agricoltura che ha contribuito alla realizzazione della manifestazione. Sarà un weekend di cultura, sport, spettacoli ma soprattutto di enogastronomia”.