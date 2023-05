Lite furibonda tra le mura domestiche: papà accoltellato dal figlio in fin di vita

Il 42enne è stato trovato nel parcheggio sotterraneo di un centro commerciale di Peschiera

L’ennesima lite tra padre e figlio, questa volta, rischia di finire in tragedia. A sferrare fendenti alla cieca un uomo di 42 anni, italiano e senza precedenti penali alle spalle. La sua ferocia assassina si è sfogata contro il padre 75enne, che adesso versa in condizioni disperate al San Raffaele di Milano. A salvarlo, almeno per adesso (l’anziano è stato raggiunto da quattro coltellate al torace e all’addome) da morte certa è stato il genero, coetaneo del figlio. La follia si è consumata in un appartamento di via Gramsci, nel capoluogo Lombardo, in una sorta di villetta a schiera indipendente.

Uso di stupefacenti

I carabinieri della compagnia di San Donato intanto, si sono messi immediatamente sulle tracce del figlio. La “caccia all’uomo” ha dato i suoi frutti poco dopo. Il 42enne infatti è stato trovato nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale di Peschiera, dove stava cercando di nascondersi. Bloccato, è poi stato arrestato e portato a San Vittore. Sembra che l’uomo abbia una compagna che risiede nel Lodigiano, sia disoccupato e che faccia uso di sostanze stupefacenti. I carabinieri, in casa gli hanno trovato e sequestrato il coltello utilizzato per colpire il padre, che è titolare di un residence in paese.

Recidivo

Risulta che nel passato del 42enne c’è un precedente di polizia del 2019 per maltrattamenti in famiglia. Anche in quel caso nel suo mirino era finito il papà.