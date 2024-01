Lotto e Superenalotto, torna l’estrazione del venerdì: ecco come funziona nel 2024

Tutte le novità per i giochi a gennaio 2024: il recupero delle estrazioni del 6 gennaio e le sorti della quarta giocata settimanale.

Nel 2024 torna l’estrazione del venerdì del Lotto e del Superenalotto: lo conferma il Decreto Milleproroghe, che ha permesso all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di mantenere la quarta estrazione settimanale.

Ecco quale sarà il nuovo regolamento e le date di ripartenza dei tre giochi (Lotto, Superenalotto e 10eLotto). Non cambia nulla per il Million Day, previsto in due estrazioni giornaliere (alle ore 13 e alle ore 20.30) dal lunedì alla domenica.

Lotto e Superenalotto, cosa cambia a gennaio 2024

Le estrazioni del venerdì del Lotto e del Superenalotto sono state introdotte lo scorso anno per supportare economicamente gli alluvionati dell’Emilia Romagna. Lo stop alla quarta estrazione settimanale (aggiuntiva rispetto alle tradizionali del martedì, del giovedì e del sabato) era previsto per il 29 dicembre ma a sorpresa il Governo ha concesso di mantenere il quarto appuntamento per gli amanti dei giochi. Lo riferisce Agipronews, citando fonti del Governo.

Nel 2024, quindi, ripartiranno entrambi i giochi anche il venerdì ma a distanza di una settimana. Il Lotto e il 10eLotto, infatti, ripartono già da venerdì 5 gennaio; per il Superenalotto, invece, bisognerà attendere venerdì 12 gennaio.

Il recupero delle Feste, quando si gioca

Come è noto, non è possibile programmare estrazioni del Lotto e Superenalotto nei giorni festivi. Poiché domani, sabato 6 gennaio, è il giorno dell’Epifania, non ci saranno estrazioni ma solo la Lotteria Italia. Il recupero delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto è in programma per lunedì 8 gennaio 2024.

