Lutto per i vigili del fuoco in Sicilia, morto il 36enne Fabrizio Occhipinti

Dolore a Marina di Ragusa per la scomparsa improvvisa del 36enne: lascia la compagna e un bimbo piccolo.

Dolore a Marina di Ragusa, dove è morto improvvisamente – a soli 36 anni – Fabrizio Occhipinti, giovane vigile del fuoco.

I funerali si sono svolti domenica 14 gennaio nella chiesa di Santa Maria di Portosalvo di Marina di Ragusa. Lascia i genitori, la compagna e un bambino piccolo.

Vigili del fuoco a lutto, morto Fabrizio Occhipinti

Il decesso è avvenuto lo scorso sabato, a quanto pare per un malore. Una notizia terribile e improvvisa che ha sconvolto l’intera comunità. Fabrizio era molto conosciuto per l’impresa familiare delle scacce “Ragusane”; il padre, tra l’altro, gestisce un bar in via Zama a Ragusa. Il 36enne, vigile del fuoco, viveva con la compagna e il figlio.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social.

La scomparsa di Beppe Castro

Il mondo dell’informazione e del giornalismo siciliano ha subìto negli scorsi giorni un importante lutto: è morto Beppe Castro, fondatore e responsabile di ItaSportPress e cronista originario di Aci Castello (Catania). Un male incurabile, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

Nei suoi 59 anni di vita, il giornalista ha dedicato il suo tempo a quello che era il suo lavoro ma anche la sua più grande passione: la cronaca. Aveva esordito con il quotidiano “La Sicilia” e aveva proseguito con la fondazione di ItaSportPress, continuando a esercitare il ruolo di direttore della testata anche dopo il trasferimento in Trentino.

