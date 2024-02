Mafia, è morto Gaetano Riina: era il fratello del boss

E' morto all'età di 90 anni Gaetano Riina: era il fratello del capo dei capi, Totò, che aveva sostiuito alla guida della famiglia

È morto giovedì a 90 anni Gaetano Riina, fratello del capo dei capi Totò Riina. Ieri sera è stato seppellito nel cimitero di Mazara del Vallo, città dove ha trascorso gran parte della sua vita. Il questore di Trapani Salvatore La Rosa ha vietato i funerali pubblici. È stato stabilito persino il percorso che il carro funebre ha dovuto seguire per raggiungere il camposanto dove si è svolta una veloce tumulazione alle 20 a cui erano presenti solo i parenti più stretti.

Chi era Gaetano Riina

Gaetano Riina, che scontò una condanna per mafia, era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Per problemi di salute era stato trasferito ai domiciliari per gravi problemi di salute. Gaetano non ha mai avuto lo “spessore” criminale del fratello sanguinario e stragista, Totò Riina, ma ne prese il posto alla guida della famiglia mafiosa di Corleone. Era divenuto un punto di riferimento per i mafiosi di Mazara del Vallo, città in cui si era trasferito a vivere godendo della stima e della fiducia dell’anziano boss Mariano Agate.

