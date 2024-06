Paura per l’assessore Edy Tamajo, improvviso malore e corsa all’ospedale Civico

Trasferito in ospedale l'assessore regionale alle Attività Produttive, reduce dal successo elettorale alle Europee 2024.

Malore per l’assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo, soccorso a Mondello (Palermo) e trasferito all’ospedale Civico di Palermo.

L’assessore – rappresentante di spicco di Forza Italia in Sicilia – è reduce da un grande successo in occasione delle recenti elezioni europee, dove ha ottenuto ben 121mila voti e la possibilità di andare a Bruxelles.

Malore per l’assessore Edy Tamajo a Mondello, cosa è successo

Sono ancora molto poche le informazioni su quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’assessore avrebbe avuto un collasso durante un incontro a Mondello. Soccorso dagli operatori del 118, è stato trasferito all’ospedale Civico per gli accertamenti e le cure del caso.

Secondo le prime indiscrezioni, le sue condizioni sarebbero buone”.

Il successo alle Europee

Edy Tamajo ha collezionato ben 121mila voti alle Elezioni europee, risultando primo per numero di preferenze nella lista di Forza Italia – circoscrizione Isole. Di certo, quindi, gli spetterebbe un posto al Parlamento europeo, qualora decidesse di lasciare il suo posto in Sicilia e volare in Ue. Da una recente intervista all’Ansa, ha dichiarato a tal proposito: Sto valutando con Antonio Tajani e Renato Schifani quale sia il percorso più giusto da intraprendere. Sono un uomo di partito e amo follemente la mia isola. Qualunque sia la decisione continuerò a lavorare per il bene della nostra Sicilia“.

Immagine di repertorio