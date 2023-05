Si sente male mentre è alla guida, morto 63enne nel Catanese: soccorsi inutili

Pomeriggio tragico ad Acireale, a nulla sono valsi i tentativi di soccorso dei sanitari del 118: l'uomo è morto mentre era alla guida.

Pomeriggio tragico quello vissuto ieri, lunedì 1° maggio, in via Dafnica ad Acireale, in provincia di Catania, dove un uomo di 63 anni sarebbe deceduto mentre si trovava alla guida della propria auto, una Mercedes classe A.

A riportarlo sono i colleghi di Etna Channel. A determinare la morte del conducente, avvenuta intorno alle ore 17, sarebbe stato un malore accusato improvvisamente.

I soccorsi

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 con un’ambulanza per provvedere ai soccorsi, ma per la vittima non ci sarebbe stato nulla da fare. In via Dafnica si sono presentati anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso.

Maggiori dettagli su quanto accaduto ad Acireale nella giornata di ieri potrebbero giungere nelle prossime ore.