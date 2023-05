Ripristinata la regolare viabilità sull'autostrada A19 Palermo-Catania dopo le interruzioni dovute al maltempo. L’Anas lo ha reso noto.

Ripristinata la regolare viabilità sull’autostrada A19 Palermo-Catania dopo le interruzioni dovute al maltempo. L’Anas ha comunicato che non è più in atto la chiusura nel tratto tra Enna e Caltanissetta. La causa del blocco era il forte vento. Riaperta al traffico la carreggiata in direzione Palermo e verso Catania.