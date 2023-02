Maltempo, disservizi idrici e guasti a Catania e provincia: la nota di Acoset

Il maltempo abbattutosi su Catania e provincia ha provocato numerosi disservizi e guasti idrici in circa 21 Comuni: il punto di Acoset

Acoset SpA, che gestisce la fornitura di acqua per 21 Comuni nella provincia di Catania, informa che a causa del violento ciclone che sta colpendo la zona, con un massimo livello di allerta meteo decretato dalla Protezione civile, si sono verificati interruzioni non programmate di energia elettrica e guasti in alcuni impianti idrici.

Questo ha causato disservizi idrici parziali nei comuni gestiti dall’azienda. Nonostante le difficili condizioni, le squadre operative sono impegnate a monitorare costantemente la situazione e ad intervenire dove possibile.

Tempi degli interventi non prevedibili

Al momento non è possibile prevedere i tempi necessari per gli interventi da parte dei fornitori privati di energia e dei pozzi interessati.

La situazione dipende fortemente dall’evoluzione delle condizioni meteorologiche, che si spera non causino danni alle persone, alle proprietà e al territorio. Acoset si scusa per eventuali inconvenienti che non dipendono direttamente dalla sua volontà.