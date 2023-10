Manager sanità, Palazzo d’Orléans: nessuna proroga, nomine entro fine mese

Il governo procederà alla nomina dei manager delle aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche siciliane entro la scadenza dei mandati.

Il governo procederà alla nomina dei manager delle aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche siciliane entro la scadenza degli attuali mandati. La precedente proroga degli incarichi si era resa necessaria perché la Commissione regionale per la selezione dei candidati idonei alla nomina a manager non aveva ancora concluso la procedura valutativa.

“Rispetto delle tempistiche”

Questo lavoro è stato portato a termine e il governo regionale rispetterà i tempi per procedere alle nomine dei direttori generali, secondo le norme di legge, affinché siano al più presto nel pieno delle loro funzioni, così da poter dare, nell’ampio arco temporale garantito dal loro mandato, un contributo di efficienza e visione strategica per il rilancio della sanità.

Manager sanità, vertice a Palazzo d’Orleans: Schifani riceve l’assessore Volo

Vertice operativo a Palazzo d’Orleans sulle nomine dei dirigenti generali delle Asp e delle Aziende ospedaliere. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha incontrato, questo pomeriggio, l’assessore alla Salute Giovanna Volo, il dirigente generale del dipartimento di Pianificazione strategica Salvatore Iacolino e il capo di gabinetto dell’assessore Giuseppe Sgroi per fare il punto in vista in vista delle prossime designazioni dei manager.