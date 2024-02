Maninni a Sanremo 2024 con “Spettacolare”: vita privata, carriera e gossip

Alessio Maninni si è classificato al 26° nella 75° edizione del Festival di Sanremo: ecco chi è il giovane artista pugliese

In molti, dopo l’annuncio di Amadeus dei concorrenti del Festival di Sanremo 2024, si erano domandati: “Chi è Maninni?“. Le ricerche sul web si sono impennate, con l’obiettivo di scovare news e dettagli sul giovane artista che avrebbe calcato il palco dell’Ariston. Alessio Maninni, in arte appunto “Maninni”, si è classificato al 26° posto nella classifica della storica kermesse canora ligure esibendosi con il suo brano dal titolo “Spettacolare”. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più dell’artista pugliese.

Chi è Maninni

Maninni è un cantautore pugliese di 26 anni, proveniente da Bitetto, provincia di Bari. Il 26enne è un volto già conosciuto nell’ambiente televisivo, dopo aver partecipato alla 16° edizione di Amici, ma anche per la presenza alla scorsa finale di Sanremo Giovani 2022, dove si presentò con il progetto Mille porte. Un anno dopo il ritorno da concorrente Big del Festival di Sanremo, a sette anni dal suo esordio discografico con “Parlami di te”.

Da Amici al Festival di Sanremo: la carriera di Maninni

La 16° edizione di Amici ha segnato l’esordio sulla scena musicale di Maninni, la stessa che vedeva la presenza del compianto Michele Merlo e Federica Carta. Un viaggio breve ma intenso per il cantante di Bitetto, che si presentò alle audizioni e riuscì a stringere un forte legame con Riccardo Roccuzzo. Dopo aver sorpreso tutti con l’inedito “Quando sorridi e stai con me”, realizza all’interno del talent anche l’inedito “Non cambiare mai”, cimentandosi anche in canzoni storiche della musica italiana come Dedicato a te de Le Vibrazioni e Insieme a te sto bene di Lucio Battisti. Un percorso importante, prima di essere eliminato dagli insegnanti durante gli esami di sbarramento, presieduti da Rudy Zerbi. Maninni, appena 19enne, dopo l’eliminazione decise di pubblicare il suo primo singolo: Parlami di te. Negli anni, ha vissuto una trasformazione dal punto di vista dello stile, avvicinandosi al rock e dando vita a brani come Vestito di Rosso, ma anche a ballad più intime come Vaniglia. Nel 2022, partecipa alle selezioni di Sanremo Giovani, arrivando alla fase Finale delle selezioni con il singolo Mille Porte. Il brano conquista il pubblico, ma non riesce a superare la soglia di sbarramento per il Festival di Sanremo 2023: basterà attendere solo un anno per vederlo protagonista all’Ariston con Spettacolare.

Musica e canzoni di Maninni

A breve potrebbe arrivare il primo album per Maninni. L’autore infatti, sin dal 2017, ha pubblicato 12 singoli, partendo dal 2017 con Parlami di te, dopo la fine dell’avventura ad Amici 16. Negli anni, si sono susseguiti i successi di Peggio di Ieri del 2019 in collaborazione con Marmo, ma anche Vaniglia e Irene del 2022, con più di 100mila ascolti su Spotify. Tra i brani più ascoltati della sua discografia, ispirati dal rock e dal cantautorato italiano, ci sono Dicono, che avrebbe dovuto anticipare il suo primo album nel 2023 e Mille Porte, con cui ha partecipato alla finale di Sanremo Giovani 2022. Il suo ultimo singolo è Monolocale, pubblicato il 17 novembre 2023, ma Graffi, scelta anche come colonna sonora di Sky Sport per l’Europa League, rappresenta sicuramente l’apice del suo 2023 artistico.

“Spettacolare” il brano di Maninni a Sanremo: testo e significato

Ecco il testo del brano “Spettacolare” portato da Maninni al 75° Festival di Sanremo.

Hai imparato a cadere con stile

Come fanno i campioni di muay thai

Hai ragione a non dire per sempre

Tanto per sempre non arriva mai

Hai capito che non è il destino

A tirarti fuori da milioni di guai

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Come l’amore il primo giorno d’estate

Come i dischi belli che non scordi più

Come l’istante che ti cambia per sempre

Ma in fondo resti ancora e ancora tu

E ci saranno le giornate bastarde

Quelle che non ce la fai più

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

C’è chi cerca soltanto diamanti

O la formula giusta per la felicità

Ma siamo spesso tutti troppo distratti

O troppo convinti per riconoscerla

Tutto il mondo è una gabbia di specchi,

Una partita a scacchi con la verità

Ma abbracciami che è uno spettacolo

Come l’amore il primo giorno d’estate

Come i dischi belli che non scordi più

Come l’istante che ti cambia per sempre

Ma in fondo resti ancora e ancora tu

E ci saranno le giornate bastarde

Quelle che non ce la fai più

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Come l’amore il primo giorno d’estate

Come i dischi belli che non scordi più

Come l’istante che ti cambia per sempre

Ma in fondo resti ancora e ancora tu

E ci saranno le giornate bastarde

Quelle che non ce la fai più

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

In un’intervista concessa a Rai Play, Maninni ha voluto spiegare così il significato della sua canzone: “Spettacolare appartiene a un genere misto pop e rock, che ha influenzato la mia carriera – le sue parole – Racchiude i momenti più belli vissuti con fragilità, amore e passione. Se si riesce ad affrontare gli ostacoli con un altro aspetto, tutto può diventare tutto spettacolare”.

Vita privata

Della vita privata del cantante non si sà granche. Il giovane talento pugliese ha ereditato la passione per la musica grazie a un regalo di suo padre. Per gioco infatti gli regalò una chitarra e lui da quel momento non ha più lasciato la musica. E la fidanzata? L’artista tiene lontana la sua vita privata dai riflettori e dunque, ad oggi, non sappiamo se sia o meno fidanzato: sui suoi canali social nulla traspare in merito.

