Marettimo, Nas sequestrano 28 kg prodotti ittici in un ristorante

Controlli in un panificio di Favignana dove il titolare non avrebbe rispettato i requisiti generali in materia di igiene

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e sanità di Palermo (NAS) coadiuvati dai colleghi della Stazione Carabinieri di Favignana hanno messo in atto, a seguito d’ispezioni igienico-sanitarie, nell’ambito del più ampio progetto nazionale denominato “Estate Tranquilla 2023”, presso diverse attività commerciali site nelle Isole Egadi, dei controlli ad alcune attività commerciali insistenti sulle isole minori.

Nello specifico Favignana e Marettimo, hanno predisposto il sequestro amministrativo di 28 kg di prodotti ittici del valore di circa 500 euro privi di alcuna tracciabilità ad un noto ristorante dell’isola di Marettimo disponendo, al titolare della predetta attività, una sanzione amministrativa del valore di 1500 euro.

Nel medesimo contesto operativo venivano sanzionati anche i titolari di due stabilimenti balneari, siti a Favignana, entrambi per aver rispettivamente preparato e commercializzato degli alimenti e prodotti ittici, destinati alla somministrazione senza che fosse stata attuata correttamente la tracciabilità degli stessi, in modo da garantire la sicurezza della filiera alimentare, per un totale di circa 60 kg ed un valore di circa 1200 euro.

In ultimo è stato sottoposto a controllo anche un panificio dell’isola dove il titolare non avrebbe rispettato i requisiti generali in materia di igiene ed inadeguatezze strutturali riscontrate nel laboratorio di produzione. Per tale motivo veniva elevata una sanzione amministrativa di 1000 euro