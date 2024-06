Mariah Carey, esce ‘Rainbow: 25th Anniversary Expanded Edition’

ROMA (ITALPRESS) – In occasione del mese del Pride, è disponibile in digitale “Rainbow: 25th Anniversary expanded edition” (Legacy Recordings), l’edizione speciale dell’iconico album di Mariah Carey “Rainbow” uscito 25 anni fa e ancora estremamente attuale e amato. Rispetto alla versione originale del 1999, contiene tracce alcune inedite, delle hit amate dai fan, esibizioni dal vivo, remix diventati ormai dei classici e altre chicche, compresa una registrazione di “Rainbow’s End” prodotta da Mariah Carey e David Morales e due nuovi remix di Jermaine Dupri e David Morales.

“Rainbow: 25th Anniversary Expanded Edition” sarà disponibile dal 18 ottobre anche in versione vinile, un doppio LP con dischi illustrati arcobaleno. “Rainbow” è il settimo album in studio di Mariah Carey, originariamente pubblicato il 2 novembre 1999. L’album presenta due dei singoli numero uno di Mariah, “Heartbreaker” ft. Jay-Z e “Thank God I Found You” ft. Joe e 98 Degrees. L’album ha debuttato al #2 della classifica Billboard 200 ed è certificato 3 volte Platino negli Stati Uniti, 4 volte Platino in Giappone e 3 volte Platino in Canada. Ha venduto oltre 10 milioni di copie a livello globale ed è stato ascoltato in streaming oltre 1 miliardo di volte in tutto il mondo. Oggi “Heartbreaker” ft. Jay-Z è ufficialmente certificato 2 volte Platino. La pubblicazione di “Rainbow: 25th Anniversary Expanded Edition” arriva dopo altri due importanti anniversari che hanno visto coinvolta l’artista donna con più dischi venduti al mondo e con un catalogo ampio e senza tempo: “Butterfly 25” e “Music Box 30”.

