Marsala, malore in acqua: muore insegnante in pensione

La vita di un'insegnante in pensione viene spezzata mentre nuota. La 70enne Celeste Maggio è morta dopo malore percepito a Marsala.

La vita di un’insegnante in pensione viene spezzata mentre nuota. La 70enne Celeste Maggio è morta dopo malore percepito mentre faceva il bagno in mare nella riserva naturale dello Stagnone, a Marsala. Altri bagnanti hanno notato il corpo della signora. Inizialmente si ipotizzava che la donna stesse nuotando in quanto galleggiava ma purtroppo era ormai deceduta. Dunque è stata trasportata a riva. Sono state effettuate le pratiche di rianimazione. Inoltre i presenti hanno contattato i soccorsi. I sanitari del 118 sono arrivati e hanno constatato la morte.