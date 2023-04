May Pang, le rivelazioni sull’amante di John Lennon e il tradimento “suggerito” da Yoko Ono

Le rivelazioni della scrittrice, nota amante del cantante dei Beatles negli anni Settanta, a "Oggi è un altro giorno".

Tanti dettagli sulla vita privata di John Lennon, compositore e cantante dei Beatles, e sulla sua storia con Yoko Ono sono emersi da un’intervista a “Oggi è un altro giorno” e a parlare è stata May Pang, amante del celebre artista.

Non si tratta delle prime rivelazioni della donna, scrittrice statunitense nota proprio come ex assistente e amante dell’ex membro dei Beatles. Esiste un film documentario, intitolato “The Lost Weekend: A Love Story”, dove emergono dettagli intimi e privati del rapporto tra la scrittrice e John Lennon.

May Pang, chi è l’amante di John Lennon

Nata a New York il 24 ottobre del 1950 e figlia di immigrati cinesi, May Fung Yee Pang è una scrittrice statunitense nota, oltre che per la sua attività lavorativa, per la breve relazione con John Lennon negli anni Settanta.

Sognava di diventare modella, ma il destino l’ha portata su una strada diversa. Nel 1970 è iniziata la sua esperienza come receptionist all’ABKCO Records, che all’epoca gestiva gli interessi della Apple Records e di tre ex membri dei Beatles (compreso John Lennon, al tempo sposato con Yoko Ono). Nel giro di pochi mesi, Pang è diventata una collaboratrice fissa dei due coniugi, arrivando a intrecciare una relazione sentimentale con Lennon per 18 mesi. Un rapporto lavorativo e sentimentale raccontato nel suo “Lost Weekend”, oltre che nel film-documentario.

Dopo quella relazione con l’ex membro dei Beatles, May Pang si è sposata con il celebre produttore discografico Tony Visconti e ha avuto due figli, Sebastian e Lara. Ha divorziato nel 2000. Oggi la scrittrice vive a New York con i figli e produce una linea di gioielli Feng Shui.

Il tradimento “voluto” da Yoko Ono

A “Oggi è un altro giorno”, May Pang ha rivelato come il tradimento di Lennon sia stato in qualche modo “voluto” da Yoko Ono. Il cantante e la moglie erano in crisi in quel periodo e pare che avessero deciso di aprirsi a nuove esperienze, incluse (a quanto pare) terze persone. La stessa Yoko Ono, quindi, avrebbe suggerito a May Pang di diventare amante di John.

Poi Lennon, a quanto pare ignaro del discorso della moglie a quella che al tempo era la loro assistente, avrebbe iniziato a corteggiare Pang, intraprendendo alla fine una relazione con la donna.

Il primo bacio tra May Pang e John Lennon sarebbe stato un “bacio rubato“, in studio. Per la scrittrice, quello con Lennon fu il primo vero rapporto sentimentale. Un grande amore, così lo descrive. Lennon avrebbe perfino scritto una canzone per lei, dal titolo “Surprise Surprise (Sweet Bird of Paradox)”.

Fonte immagine: Wikimedia Commons – University of Michigan yearbook