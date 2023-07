Mazara del Vallo, bimbo di 7 anni azzannato da 2 pitbull

A Mazara del Vallo, vicino un autolavaggio posto in via Bessarione, 2 pitbull hanno azzannato un bambino di 7 anni.

A Mazara del Vallo, vicino un autolavaggio posto in via Bessarione, 2 pitbull hanno azzannato un bambino di 7 anni. L’aggressione è avvenuta mente il padre si era fermato per lavare l’auto nell’attività. Il piccolo ha iniziato a giocare con un gatto quando è stato aggredito. I familiari hanno cominciato a lanciare oggetti contro gli animali che si sono allontanati. Il bimbo è stato trasporto all’ospedale Abele Ajello. I medici dell’area d’emergenza hanno applicato punti di sutura e non è in pericolo. La Polizia Municipale in via Reno ha catturato i cani che secondo una prima verifica risultano senza microchip.