Democrazia partecipata a Mazara del Vallo, attesi i progetti

Le domande di presentazione per la consultazione pubblica resteranno aperte fino al 19 aprile. L’ambito è quello delle attività sociali, culturali, educative e sportive

MAZARA DEL VALLO – Parte la consultazione pubblica cittadina nell’ambito del progetto di democrazia partecipata.

Sono stati pubblicati nell’albo pretorio online del portale istituzionale, l’avviso ed il modello di domanda con i quali l’amministrazione comunale rende noto l’avvio di una consultazione pubblica per la presentazione di proposte da parte di cittadini, singoli e/o associati, finalizzate alla scelta di azioni di interesse comune, per l’acquisto di beni e/o servizi, con l’utilizzo del 2% delle somme trasferite al Comune dalla Regione siciliana nell’anno 2022.

L’importo complessivo è di 1.411,65 euro e potrà essere destinato per progetti dell’area tematica “Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive”.

Ogni cittadino o gruppo di cittadini, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso può presentare una sola proposta progettuale, compilando la scheda allegata con una delle seguenti modalità: a mezzo presentazione all’Ufficio protocollo generale, nelle ore di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13); via Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it; a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno intestata al Comune di Mazara del Vallo, in via Via Carmine.

Democrazia partecipata, le domande entro il 19 aprile

Le domande per la presentazione dei progetti dovranno essere presentate entro il 19 aprile: i progetti saranno, poi, votati online.

Le proposte presentate nei termini stabiliti nell’avviso pubblico saranno esaminate dal segretario generale di concerto con i dirigenti dei settori competenti, ai fini di verificarne l’ammissibilità per il proseguo del procedimento.

Le proposte approvate dalla Giunta comunale saranno sottoposte al giudizio finale dei cittadini residenti nel Comune di Mazara del Vallo attraverso votazione online tramite piattaforma legalmente riconosciuta.

Il responsabile del procedimento è il geometra Maurizio Giacalone il cui contatto telefonico è 0923 – 671602 e il cui indirizzo e-mail è maurizio.giacalone@comune.mazaradelvallo.tp.it.