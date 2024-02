Mazara del Vallo, ridotto il costo delle mense in base all’Isee

A Mazara del Vallo sono state previste delle nuove quote di compartecipazione al servizio per aiutare le famiglie a sostenere il carico economico. Esenti dal pagamento i nuclei con redditi fino a 10 mila euro

MAZARA DEL VALLO – Sono state previste nuove quote di compartecipazione per il servizio di mensa scolastica al fine di ridurre l’impatto dei costi sulle famiglie. Ad annunciarlo è il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci: “Dopo un’attenta valutazione della situazione economica e sociale attuale, sono state fissate nuove quote percentuali di compartecipazione al servizio della mensa scolastica, tenendo conto delle fasce Isee al fine di ridurre l’impatto economico sulle famiglie”.

Con la revisione delle aliquote, gli aumenti precedentemente proposti per l’aumento delle materie prime ed il conseguente aumento di ogni singolo pasto ad euro 5,03 sono stati annullati o ridotti.

Il servizio di refezione scolastica è stato riaffidato a seguito di una gara all’impresa Bitti s.r.l. di Castelvetrano. Previsti 81 giorni di servizio (dal primo febbraio 2024 all’11 maggio e dal 4 novembre al 29 novembre) salvo scorrimento del cronoprogramma nel caso di economie all’interno del contratto pubblico stipulato alla società per l’importo aggiudicato per ogni singolo pasto di 4,84 euro, oltre l’Iva al 4 per cento – cioè più di 5.000,00 – euro riguardante gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Per la fascia Isee fino a 10 mila euro rimane la gratuità

Pertanto, con la determinazione sindacale n.12/2024, il sindaco Salvatore Quinci ha modificato la precedente n. 62/2023. Per la fascia Isee fino a 10 mila euro rimane la gratuità, per la fascia da 10 mila a 15 mila la percentuale di compartecipazione scende dal 30 al 25 per cento; per la fascia da 15 mila a 20 mila euro la percentuale di compartecipazione scende dal 50 al 41 per cento mentre per la fascia Isee che supera i 20 mila euro la compartecipazione al costo del pasto scende dal 75 per cento del costo del pasto al 63 per cento.

Considerando che il costo di ogni singolo pasto è di 5,03 euro e che pertanto per un blocchetto di 20 pasti il costo che sostiene il Comune è di 100,60 euro, sono queste le percentuali di compartecipazione delle famiglie ed i costi che sosterranno per la mensa scolastica nell’anno scolastico 2023/2024 a decorrere dal mese di febbraio 2024.

I costi della mensa scolastica per fascia Isee

Ricapitolando, i costi per fascia Isee saranno i seguenti: per la fascia da 0,00 a 10.000 euro, la quota di compartecipazione delle famiglie è gratuita; per la fascia da 10.000,01 a 15.000,00 euro la quota di compartecipazione è del 25 per cento, quindi il costo per le famiglie sarà 25,15 euro; per la fascia da 15.000,01 a 20.000,00 euro la quota di è del 41 per cento, ovvero 41,25 euro. Infine, per la fascia maggiore – cioè oltre i 20.000,01 euro – la quota di compartecipazione è del 63 per cento quindi con un costo per le famiglie di 63,68 euro.