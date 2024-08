Meteo, ancora allerta caldo in Sicilia: temperature sui 40° e elevato rischio incendi

La situazione più difficile nell'entroterra e nel settore orientale dell'Isola, con temperature previste fino a 40-42° a Catania e Siracusa.

La Protezione civile regionale ha pubblicato oggi l’avviso per rischio incendi e ondate di calore in Sicilia, valido dalla mezzanotte del 3 agosto 2024 e per le successive 24 ore: rimane quindi l’allerta caldo.

Nelle scorse ore gli incendi hanno letteralmente “divorato” intere zone dell’Ennese, arrivando perfino a minacciare delle abitazioni. In più, l’emergenza siccità continua a preoccupare cittadini e autorità, con piani di distribuzione delle risorse idriche e autorità in azione per finanziare interventi urgenti.

Meteo Sicilia, allerta caldo e incendi 3 agosto 2024

Per la giornata del 3 agosto è prevista in risalita la temperatura massima percepita (37 gradi centigradi, livello 2, colore arancione, a Palermo). Le città più calde, però, saranno Catania e Siracusa, con temperature massime che potrebbero sfiorare e perfino superare i 40°.

Per quanto riguarda il rischio incendi nella provincia di Palermo, è stato dichiarato un rischio incendi di pericolosità “media” e un livello di allerta di colore arancione. Allerta rossa per rischio incendi nelle province di Enna, Ragusa e Siracusa. Stato di pre-allerta, invece, nelle altre province siciliane.

In merito alle ondate di calore, a Palermo sono previste ondate di livello 2; a Catania e Messina, invece, di livello 1. La Protezione civile non prevede invece precipitazioni.

