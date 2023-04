Meteo “pazzo” in Sicilia, cambia tutto in 24 ore: le previsioni del 19 aprile

Dalla pioggia al sole cocente nel giro di poche ore, ecco come cambia il meteo in Sicilia. Le previsioni per mercoledì 19 aprile.

Pioggia o sole? Nuvole o cielo sereno? Se lo chiedono i siciliani che, in questi giorni, hanno dovuto fare i conti con un meteo instabile che ha contraddistinto il primo mese di primavera 2023.

Il fine settimana appena trascorso è stato infatti segnato da una ricaduta del maltempo, con temporali e ricadute di neve sui principali rilievi della Sicilia che sono valsi l’annuncio dell’allerta meteo gialla.

Non sono mancati inoltre i venti che hanno letteralmente spazzato la Sicilia per diverse ore. Ma che tempo ci attende per la giornata di domani, mercoledì 19 aprile? Scopriamolo insieme.

Meteo Sicilia, previsioni 19 aprile

Per la giornata di domani, mercoledì 19 aprile, le previsioni meteo per la Sicilia indicano il ritorno del bel tempo, con cieli azzurri e sole presente su tutte le province isolane. Attesa anche una netta ripresa delle temperature massime, con picchi vicini ai 25 gradi.

Temperature gradevoli ovunque

In particolare, lungo la fascia orientale della Sicilia, i valori più alti si attesteranno sui 23-24 gradi di Catania e Siracusa. Temperature elevate anche lungo il versante meridionale della Sicilia con i 21 gradi di massima previsti per Agrigento.

Clima mite anche nel resto della città, con 18-19 gradi che verranno toccati sui versanti settentrionali e occidentali. Situazione gradevole anche nelle zone interne della Sicilia, con le città di Caltanissetta ed Enna che godranno di 16-17 gradi durante le ore centrali della giornata.

Non si placheranno, comunque, i venti. Per le prossime 24 ore sono attesi ancora venti moderati da Nord- Nord Ovest. A essere interessate saranno in particolare le coste esposte.