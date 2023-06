Previsioni meteo, la Sicilia “brucia” ancora con l’anticiclone Scipione: +35 gradi

Ancora temperature roventi in Sicilia. Ecco le previsioni meteo per la giornata di domani, martedì 27 giugno 2023.

L’anticiclone africano Scipione continua sortire i propri effetti sulla Sicilia. Grazie all’influsso dell’alta pressione sull’Isola, infatti, il clima in Sicilia si manterrà ancora molto caldo, con cieli sereni o poco nuvolosi sull’intera regione.

Meteo Sicilia, previsioni 27 giugno

Per la giornata di domani, martedì 27 giugno, le temperature saranno sempre elevate, con picchi di 35-35 gradi lungo le coste siciliane. In particolare, la colonnina di mercurio toccherà i livelli più alti ancora lungo il versante orientale, con le città di Catania e Siracusa tra le località più roventi.

Temperature in rialzo anche in altre zone isolane, come lungo il versante meridionale. Qui, si assisteranno a valori massimi di 33-34 gradi durante le ore centrali della giornata. Nel resto dell’isola le temperature si manterranno ancora al di sopra dei 30 gradi.

La Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino di preallerta per quanto riguarda l’allerta incendi, con un rischio medio-basso. Per quanto concerne le ondate di calore, è stato annunciato un rischio di “livello 1” – il più basso tra quelli previsti – per la città di Messina.

Foto di repertorio