In Sicilia arriva l’estate, sole ovunque e +30 gradi: le previsioni per domenica

Bel tempo e temperature in crescita in Sicilia. Ecco le previsioni meteo per la giornata di domani, domenica 7 maggio.

Sarà una domenica decisamente “estiva” quella di domani, 7 maggio, in Sicilia. Prosegue la condizione di stabilità garantita dal passaggio dell’Anticiclone africano sul nostro territorio, con cieli sereni e temperature alte.

Secondo le previsioni per le prossime 24 ore, in Sicilia è atteso ancora bel tempo con un clima tipico delle settimane estive. Il sole sarà presente su tutte le province isole, con qualche sparuto passaggio di nuvole che non guasteranno la giornata.

Meteo Sicilia, le temperature

Le temperature torneranno nuovamente a salire: sono previsti picchi vicini ai 30 gradi, in particolare lungo le zone costiere del Catanese e del Siracusano. Qui, nelle ore centrali del giorno, la colonnina di mercurio crescerà fino a toccare i 28-29 gradi. Non è escluso, comunque, che in alcune località si possa anche sfondare il muro dei 30 gradi.

Valori massimi elevati anche nelle province di Agrigento, Messina, Palermo e Ragusa, con massime di 25-26 gradi. Anche nelle zone interne si toccheranno i 25 gradi. Per quanto riguarda i venti, essi spireranno in maniera moderata su tutta la Sicilia. I mari che circondano l’isola saranno mossi o poco mossi.