Meteo, in Sicilia anticipo d’estate… ma fino a quando? Le previsioni del 24 maggio

Torna finalmente il sereno in Sicilia, ma le sorprese sono dietro l'angolo. Ecco le previsioni per il territorio isolano per le prossime ore.

Le piogge che si sono verificate in Sicilia sembrano rappresentare soltanto un lontano ricordo. Da inizio settimana, infatti, la nostra isola è stata finalmente “graziata” dal maltempo con il ritorno del sole e delle temperature alte.

Già dalla giornata di lunedì 22 maggio, infatti, sulla Sicilia sono presenti cieli sereni o poco nuvolosi in assenza di precipitazioni. Ma cosa promettono le previsioni meteo per domani, mercoledì 24 maggio? Scopriamolo insieme.

Meteo Sicilia, mercoledì 24 maggio

In base alle previsioni meteo, sulla Sicilia dovrebbe mantenersi la situazione di alta pressione, garantendo quindi stabilità anche per le prossime 24 ore. Nessun rischio precipitazioni nelle nove province dell’isola. Insieme al ritorno del sole è atteso anche un nuovo aumento delle temperature.

In particolare, nelle zone costiere, la colonnina di mercurio potrebbe stabilizzarsi attorno ai 25-26 gradi. Le città più calde della Sicilia saranno ancora una volta Agrigento, Catania e Siracusa. Le massime saranno gradevoli anche in altre zone del territorio siciliano. Miti anche le minime, comprese tra i 14 e i 16 gradi durante le ore notturne.

Meteo Sicilia, peggioramento dal 25 maggio?

Un cambiamento meteorologico potrebbe tuttavia manifestarsi in occasione della giornata di giovedì 25 maggio. Per quella data è atteso un ritorno della pioggia, specialmente nei settori centrali della Sicilia. Saranno coinvolte le zone dell’Ennese e del Nisseno, con precipitazioni di breve intensità. Cieli coperti anche in provincia di Catania, con un rischio pioggia comunque ridotto al minimo.