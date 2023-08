Sempre più caldo in Sicilia, temperature in crescita con l’Anticiclone africano: le previsioni

Crescono di nuovo le temperature con il passaggio dell'Anticiclone africano. Attese punte vicine ai 35 gradi.

Tornano a salire le temperature in Sicilia. Dopo la tregua concessa all’Isola, nelle prossime ore è previsto un deciso innalzamento dei valori massimi su tutto il territorio regionale, favorito dal passaggio dell’Anticiclone africano che, ora dopo ora, va a scostare il ciclone Circe che ha generato instabilità parziale in Sicilia e temporali nel resto del Paese.

Meteo Sicilia, le previsioni di domani

Per la giornata di domani, mercoledì 9 agosto, sulla Sicilia si prevedono ancora cieli sereni o poco nuvolosi, con valori in crescita.

Sono attese punte di 33-34 gradi lungo il versante orientale del territorio siciliano, con le province di Catania e Siracusa particolarmente interessate dal rialzo termico. Farà caldo anche nell’area meridionale dell’isola, con 30-31 gradi attesi ad Agrigento e nel Ragusano.

Stessi valori che verranno replicati anche in provincia di Caltanissetta, mentre nell’Ennese il clima sarà leggermente più fresco, con le temperature che non andranno oltre i 27 gradi. Per quanto concerne il versante tirrenico, i valori si manterranno sempre sui 30 gradi.

Occhio alla situazione relativa ai mari, così come segnalato dalla Protezione civile. Inizialmente, si mostrerà molto mosso lo Ionio al largo, con moto ondoso in attenuazione.