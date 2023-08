L’Anticiclone africano si abbatte sulla Sicilia, tornano sole e caldo: le previsioni meteo

Previsioni meteo per la Sicilia, l'Anticiclone africano torna a fare visita alla Sicilia. Ecco cosa ci aspetta per domani.

Tornano a risalire le temperature in Sicilia nella prima metà di agosto 2023. In base alle previsioni meteo degli esperti, infatti, per i prossimi giorni è atteso un innalzamento della colonnina di mercurio, specialmente in vista di Ferragosto, a causa del ritorno dell’Anticiclone africano.

Meteo Sicilia, le previsioni di domani

Già a partire da domani, martedì 8 agosto, sulla nostra Isola si potranno vedere i primi effetti del ritorno del grande caldo e della presenza fissa del sole, in assenza di annuvolamenti.

Le temperature massime, durante le ore centrali della giornata, toccheranno punte di 33-34 gradi lungo il versante orientale della Sicilia, con le province di Catania e Siracusa particolarmente interessate. Nel resto del territorio regionale le temperature si attesteranno sui 30-31 gradi.

Farà caldo anche nelle ore notturne, con 22-23 gradi di massima lungo le coste. Situazione differente nelle zone interne della Sicilia, dove si potrà assistere ancora a valori più contenuti, sui 12-14 gradi.

Meteo Sicilia, caldo fino a Ferragosto

Per i prossimi giorni, così come ribadito dagli esperti di 3BMeteo, le temperature massime tenderanno a crescere, fino a sfondare il muro dei 35 gradi. A ridosso di Ferragosto, i valori più alti in Sicilia andranno a toccare anche i 37-38 gradi.

“Ma quanto durerà?”, si domandano gli esperti. “Al momento è ancora difficile dirlo con precisione, ma almeno al Centro Sud l’anticiclone potrebbe dettar legge ancora per diversi giorni anche dopo Ferragosto, mentre al Nord qualche temporale potrebbe ancora sopraggiungere, in particolar modo a ridosso dei rilievi”.