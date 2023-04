Migranti, 1.200 persone in pericolo al largo della Sicilia: interviene la Guardia Costiera

Interventi senza sosta della Guardia Costiera italiana per mettere in salvo i migranti in difficoltà al largo della Sicilia.

Non si placa l’emergenza migranti nel Mediterraneo e, in particolare, a ridosso delle acque della Sicilia.

Nella giornata di lunedì 10 aprile la nave Diciotti della Guardia Costiera è intervenute nella zona Sar condivisa tra Italia e Malta per soccorrere 440 migranti in difficoltà segnalati ieri da Alarm Phone.

Migranti, corsa contro il tempo a Sud della Sicilia

Le operazioni di soccorso effettuate a Sud della Sicilia non si sono rivelate semplici, poiché nell’area sono stati segnalati “vento forte e onde alte”. Secondo alcune informazioni, l’imbarcazione con le persone a bordo sarebbe partita dalla città di Tobruk, in Libia, e sarebbe rimasta senza carburante. Sul posto sono intervenute anche due navi mercantili per fornire riparo.

Migranti, secondo soccorso nel mar Ionio

Sempre la Guardia Costiera italiana è intervenuta oggi in una seconda operazione di soccorso nel mar Ionio, tra la Sicilia e la Calabria, per mettere in salvo 800 persone che si trovano a bordo di un peschereccio.

Emergenza migranti senza fine anche sull’isola di Lampedusa, dove nella giornata di Pasqua sono giunti 1.700 migranti in occasione di 17 sbarchi. In forte sofferenza l’hotspot di contrada Imbriacola, dove sono presenti 1.800 persone circa nonostante i 400 posti disponibili.