Migranti, sbarcano ad Augusta le 23 persone su barchino alla deriva nel Canale di Sicilia

Lieto fine per la traversata dei migranti alla deriva nel Canale di Sicilia. Nelle scorse ore è arrivato lo sbarco ad Augusta.

Sono sbarcati ad Augusta, in provincia di Siracusa, i 23 migranti che si trovavano a bordo di un barchino alla deriva nel Canale di Sicilia.

A lanciare l’allarme era stata Alarm Phone nella giornata di sabato scorso, sottolineando come il motore dell’imbarcazione avesse smesso di funzionare e alcuni dei migranti si trovassero in cattive condizioni di salute.

Migranti, Alarm Phone: “Inaccettabile mancata assistenza”

Anche Sea Watch aveva avvistato la barca in mare aperto, sollecitando l’intervento da parte delle autorità maltesi, senza però ricevere adeguata risposta.

“Le persone stanno annegando e l’UE non solo non salva, ma lo impedisce attivamente“, aveva scritto Sea Watch su Twitter. Fortunatamente, nelle scorse ore, è giunta la svolta positiva con l’arrivo dei migranti sulle coste siracusane.

“Abbiamo appreso che questa barca con circa 23 persone a bordo è stata infine salvata ad Augusta in Italia. Siamo molto sollevati ma non accetteremo mai la mancata assistenza da parte delle autorità allertate, che hanno messo in pericolo vite umane non rispondendo adeguatamente al loro disagio”, ha scritto Alarm Phone sul proprio profilo Twitter.

Foto di repertorio