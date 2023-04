Milano, incendio improvviso in una palazzina: soccorse 9 persone

Incendio in un appartamento a Milano, in via Aretusa 6. Intorno alle 16.25 le fiamme sono divampate al secondo piano di una palazzina di sei, coinvolgendo anche il piano superiore. La palazzina di sei piani è stata evacuata, nove persone sonos state soccorse e trasportate in ospedale per accertamenti, ma nessuno sembra grave. Sono intervenute in posto 7 squadre vvf, personale 118 e polizia stradale.