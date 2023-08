Dopo l’annuncio del Mit, Schifani: “Un grande salto di qualità” riferendosi alla Sicilia

Il Mit ha fatto l'annuncio della grossa cifra destinata alle infrastrutture del Sud, in particolare Sicilia e Calabria. Schifani commenta

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini, ha fatto l’annuncio della grossa cifra destinata alle infrastrutture del Sud, in particolare Sicilia e Calabria. Come comunicato dal Ministero, si tratta di circa 75 miliardi di euro destinati alle due Regioni per le ferrovie e i collegamenti stradali.

“Il vasto piano di investimenti sulle infrastrutture della Sicilia avviato dal ministero dei Trasporti consentirà alla nostra regione di fare un grande salto di qualità negli spostamenti interni. Sono state programmate sia opere stradali sia ferroviarie che, associate al Ponte sullo Stretto, permetteranno all’Isola di avere una viabilità finalmente moderna, efficiente e pienamente connessa col resto del Paese e d’Europa”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani in merito al piano di interventi del Mit per Sicilia e Calabria.

“Fra l’altro – aggiunge il governatore – abbiamo ricevuto garanzie sul fatto che le risorse mancanti per alcune tratte della nuova linea ferroviaria Palermo-Catania saranno recuperate da Rfi nel nuovo accordo di programma. Ci sono tutte le basi per lanciare una nuova stagione per le infrastrutture siciliane e, di questo, va dato merito al ministro Salvini che ha dimostrato sempre una grande attenzione per la nostra Isola”.

