Modica, via libera (con ritardo) al rendiconto 2022

Dopo 14 mesi e mezzo di attesa il documento ha ricevuto l’approvazione del Consiglio comunale. Prossimo passo il risanamento imposto dal Piano di riequilibrio per evitare il dissesto finanziario

MODICA (RG) – Approvato dal Consiglio comunale, nei giorni scorsi, con 14 mesi e mezzo di ritardo il Rendiconto di gestione per l’Esercizio finanziario 2022 del Comune di Modica. Il termine ultimo, infatti, era il 30 aprile del 2023, ma per varie vicissitudini e criticità finanziarie, pregresse e attuali, in cui si trova l’Ente di Palazzo San Domenico, il termine non è stato rispettato, generando l’automatico commissariamento dell’Ente.

Adesso l’approvazione, che se da un lato consente al Comune di mettersi quasi al passo, dall’altro costringe l’Ente a fare i conti col risanamento imposto dal Piano di riequilibrio che se non venisse rispettato farebbe passare l’Ente dall’attuale fase di pre-dissesto a quella del dissesto finanziario.

Tra gli interventi si registra quello del Consigliere comunale di maggioranza, Piero Armenia, il quale così si è espresso: “Non posso che dare atto a questa Amministrazione di avere finalmente intrapreso la giusta direzione per far emergere quella che è la reale situazione economico finanziaria del Comune di Modica”.

“Se da una parte prendo atto che il disavanzo complessivo dell’Ente ammonta a 117 milioni di euro circa e, quindi, emerge un ulteriore disavanzo rispetto all’anno 2021 di 36 milioni di euro circa, dall’altra parte, non posso che esprimere la mia personale apprensione su quelle che saranno le sorti del nostro Ente e della nostra Città”, ha concluso Armenia.

Il Consigliere Armenia conclude ribandendo la sua personale fiducia e collaborazione per il futuro e per il bene della Città, ma “solo se l’azione amministrativa proseguirà sotto i principi della trasparenza, del confronto politico e senza interferenze o sovrapposizioni di ruoli che possano, in qualche modo costringermi, mio malgrado, a dover prendere le dovute distanze”.

Sull’approvazione dell’importante atto finanziario è intervenuto anche il sindaco, Maria Monisteri, esprimendo soddisfazione in merito.

“L’alto senso di responsabilità verso Modica e i Modicani – ha dichiarato il sindaco – della nostra Istituzione nelle sue espressioni di rappresentanza, il lavoro dell’Assessore al Bilancio Delia Vindigni, del nostro dirigente, della Commissione consiliare e quello degli Organi di controllo oltre alla piena collaborazione e identità di vedute all’interno dell’Amministrazione e della Maggioranza consiliare, sono stati gli elementi che hanno permesso di segnare un’altra tappa nel processo di consolidamento della gestione finanziaria del Comune di Modica, con l’approvazione del Rendiconto di gestione per l’Esercizio finanziario 2022”.