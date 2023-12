A Modica e Vittoria iniziativa per donare giocattoli ai meno fortunati

Ha riscosso un buon successo il progetto realizzato a Modica e Vittoria dal Movimento 5 stelle. Un modo per rendere le Festività più felici anche a chi sta attraversando dei momenti di difficoltà

RAGUSA – Buon successo, a Modica e Vittoria, per l’iniziativa del Movimento 5 stelle Giocattoli in Movimento. Condivisione, scambio, non soltanto materiale ma anche di idee.

Il M5s prosegue le sue iniziative nelle città, nelle piazze e tra la gente. Lo ha fatto, nei giorni scorsi con l’iniziativa appena citata. Nonostante le condizioni meteo non proprio favorevoli, tante persone hanno voluto, in prossimità delle festività natalizie, fare un gesto di solidarietà e donare giocattoli e libri, usati ma in buone condizioni, ai bambini.

L’iniziativa, infatti, consiste in una raccolta di giocattoli usati e volumi per bambini, poi donati a reparti pediatrici, case di accoglienza per minori e strutture per l’infanzia. “Abbiamo raccolto tanto e interagito con le persone – ha commenta la rappresentante del gruppo territoriale di Vittoria, Rosanna Fidone, che insieme all’omologo modicano, Gianluca Di Raimondo, si è detta soddisfatta dell’iniziativa – la posizione del gazebo era strategica e anche la serata di sabato, prenatalizia, ci ha aiutati. Sicuramente, vista la situazione politica che sta vivendo la città, c’è curiosità intorno a noi e alle nostre iniziative”.

Dopo quelli che si sono già svolti, altri appuntamenti di questo genere verranno presto organizzati in altri Comuni. Il gruppo territoriale di Modica ha voluto ringraziare di cuore quanti hanno partecipato all’iniziativa, portando giocattoli da riutilizzare e donare a tutti quelli che sono passati dalla postazionedi largo Innocenzo Pluchino.

“Scambi e donazioni di giocattoli – ha detto il coordinatore provinciale Federico Piccitto – rappresentano un modo meraviglioso per diffondere gioia e solidarietà. Ogni giocattolo donato è un sorriso regalato, un’opportunità per un bambino di esplorare il mondo della fantasia e della creatività. La nostra presenza attiva nel territorio passa anche attraverso questo tipo di iniziative per cui ringrazio tutti i nostri iscritti ai gruppi territoriali per la grande disponibilità e l’entusiasmo con cui portano avanti ogni attività”.