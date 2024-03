Morto nel mondo dello spettacolo: morto il celebre doppiatore Angelo Nicotra

Il doppiatore era figlio dell'attore catanese Antonio Nicotra.

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto Angelo Nicotra, noto doppiatore, attore e direttore del doppiaggio romano.

Era figlio dell’attore catanese Antonio Nicotra e fratello dell’attore e regista Giancarlo Nicotra.

Figlio di Antonio Nicotra, di origine catanese, e fratello del regista Giancarlo Nicotra, Angelo Nicotra – nato a Roma – ha iniziato presto ad appassionarsi al mondo dello spettacolo. Aveva solo 5 anni, infatti, quando ha intrapreso la carriera di attore. Tra i suoi ruoli più importanti spiccano le partecipazioni nelle serie “Il Maresciallo Rocca” e “Carabinieri“, ma anche le parti nei film “La domenica della buona gente” e “La casa Stregata”.

Ai bambini degli anni Settanta è noto per il programma “S.P.Q.R.”, condotta assieme a Olimpia di Nardo per la TV locale romana. Intrapresa la carriera di doppiatore, ha “prestato la voce” a grandi attori come Morgan Freeman, Richard Jenkins, John Goodman e molti altri. Era la voce italiana di Mr. Potato in Toy Story, del Prof. Nonno Coniglio di Peppa Pig (quinta stagione) e anche del dottor Zoidberg nella settima stagione di “Futurama”.

La morte

Angelo Nicotra è morto a Roma l’8 marzo del 2024, all’età di 75 anni.

Il cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social. “Ho avuto la fortuna di conoscere Angelo Nicotra quando entrambi collaboravamo a Radio YES, un grande uomo. Buono, gentile e pieno di vita. Mancherà la sua voce, mancherà lui. Un abbraccio grande alla famiglia”, scrive Roberto.

“Ricorderò sempre con affetto Angelo Nicotra, ho avuto la possibilità di passare una giornata in radio grazie a Marcello, in cui abbiamo giocato a parlare vari dialetti, e poi ci siamo rivisti alcune volte a cena sempre da Marcello e Angelo. La simpatia, la gentilezza, l’educazione e l’amore per la Roma erano il suo biglietto da visita. Condoglianze a tutti voi e un abbraccio a Fiorella”, scrive Alessio.

Il figlio ha ringraziato – sul profilo Facebook del padre – tutti coloro che hanno dedicato qualche parola per ricordare il padre. “Papà ha la Nostra Famiglia ma ne ha una importante. La vostra. Quella fatta di luci, copioni, palcoscenico. Deve avere le Luci e la ribalta. Lui. Mi avete tirato su. Pensavo fosse impossibile. Ma leggere questo amore per lui mi ha fatto piangere. Sapevo che questo mondo non avrebbe mai lasciato mio papà”.

