Nashville, donna fa strage in una scuola: 7 morti, uccisi 3 bambini

Uccisa la 28enne, una ex studentessa, che ha compiuto la strage

Sparatoria in una scuola di Nashville, la Covenant School, scuola elementare cristiana, in Tennessee. Da un primo bilancio sarebbero sette i morti, tra cui l’aggressore. Tra le vittime ci sarebbero anche tre bambini. A uccidere è stata una donna di 28 anni, Audrey Hale, una ex studentessa della stessa scuola, come ha confermato alla Cnn il preside. La ragazza si era poi laureata lo scorso anno al Nossi college of art & design della stessa città del Tennessee.

La giovane era armata con due “fucili d’assalto” e una pistola. E’ stata uccisa da due agenti al secondo piano dell’istituto scolastico, secondo l’account Twitter del dipartimento di polizia. Si tratta della 128esima sparatoria di massa negli Stati Uniti nel 2023, secondo i dati del Gun Violence Archive.