Natale, tutto esaurito per le case vacanza: bene Torino e sorpresa Palermo

Palermo è la meta più gettonata con 1500 notti vendute nel mese in corso rispetto alle 900 di dicembre 2021

Si preannuncia un Capodanno da tutto esaurito per le case vacanza in Italia. Secondo una recente ricerca di Wonderful Italy, la più grande azienda italiana di ospitalità del settore con oltre 1.500 case vacanza, gli ospiti prenotati al 23 dicembre per le vacanze natalizie sono 6.000, ben il 50% in più rispetto ai 4.000 del dicembre 2021. Aumentano anche le notti vendute che passano da 9.000 a 12.000.

Balzi in avanti per Palermo e Sicilia occidentale

La particolarità che emerge dai dati di Wonderful Italy è che quest’anno non sono in crescita solo le mete cittadine maggiormente associabili a un soggiorno invernale come Torino, Bologna e Napoli ma si segnalano importanti balzi in avanti di destinazioni universalmente associate a un turismo più estivo come Palermo e la Sicilia occidentale in generale e Genova e la Liguria.

Palermo meta più gettonata al Sud

Guardando i dati nel dettaglio, Torino è la destinazione con l’incremento maggiore: quasi il 70% in più di notti vendute a dicembre 2022 rispetto allo stesso periodo 2021. Spostandoci invece al sud, è Palermo la meta più gettonata con 1500 notti vendute nel mese in corso rispetto alle 900 di dicembre 2021. Genova e Bologna registrano un incremento delle notti vendute questo mese del 20% e raggiungono in entrambe le città la quota di 2400 notti. Più contenuto l’aumento di Napoli che si ferma al 10% ma che su base annua può comunque vantare un incremento delle notti vendute del 110%..