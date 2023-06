Nel siracusano torna l’operazione “Mare sicuro”

Le Capitanerie di porto di Siracusa e Augusta hanno dato il via alle attività volte a tutelare i bagnanti e i diportisti che andranno avanti per tutto il periodo estivo fino al 17 settembre

SIRACUSA – Come consuetudine, in concomitanza con l’inizio della stagione balneare, le Capitanerie di Porto di Siracusa ed Augusta hanno dato il via all’operazione “Mare Sicuro”. Detta operazione, volta a tutelare i bagnanti e chi si sposta con le imbarcazioni da diporto, durerà per tutto il periodo estivo e si concluderà il prossimo 17 settembre.

Saranno impegnate le donne e gli uomini in servizio della Capitaneria di porto di Siracusa e degli Uffici marittimi dipendenti della Sezione Staccata di Santa Panagia, dell’Ufficio Locale Marittimo di Portopalo di Capo Passero e delle Delegazioni di Spiaggia di Marzamemi ed Avola, oltre a 4 mezzi navali impegnati quotidianamente lungo i 123 km di costa, da Punta Magnisi del Comune di Priolo Gargallo a Pantano Longarini del Comune di Pachino, pronti a intervenire in caso di emergenze.

L’operazione “Mare Sicuro”, che vede intensificare lo sforzo operativo della Guardia Costiera in occasione della stagione estiva, non si rivolge solo a bagnanti e diportisti: difatti, con questa operazione, viene incrementata anche l’attività ispettiva della Guardia Costiera a tutela dell’ambiente marino e delle risorse ittiche, prevenendo e reprimendo, qualora necessario, le condotte pericolose e illecite e a garanzia del regolare utilizzo della fascia costiera.

Anche quest’anno, a conferma del successo delle passate stagioni, i diportisti potranno contare sul rilascio del “Bollino Blu”, che eviterà inutili duplicazioni nei controlli sulle unità, favorendo il principio di “autotutela” ai fini della sicurezza. Durante la scorsa stagione numerose sono state le persone salvate ed altrettante unità da diporto soccorse: la maggior parte delle emergenze in mare è correlata a situazioni di pericolo prevedibili ed evitabili (per avarie al motore e per avverse condizioni meteo-marine).

Per tale motivo la Guardia Costiera affianca all’attività operativa quella di informazione e prevenzione, essenziale per portare il cittadino a vivere il mare con prudenza, in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente. Durante il corso dell’estate, pertanto, si promuoveranno campagne di comunicazione volte a sensibilizzare bagnanti e diportisti su un approccio consapevole con il mare.

A livello locale, la Capitaneria di Porto di Siracusa appronterà lo speciale dispositivo e la pianificazione degli obiettivi in ottemperanza alle direttive emanate dalla Superiore Direzione Marittima della Sicilia Orientale con sede a Catania. Anche i militari della Capitaneria di porto di Augusta, sempre sotto il coordinamento della Direzione marittima di Catania, saranno impegnati in una costante attività di vigilanza e controllo lungo il litorale della pertinente area di giurisdizione che si estende dal fiume Simeto sino al faro della Penisola Magnisi.

Infine si ricorda che il numero per le emergenze in mare 1530, è attivo tutti i giorni 24h su 24h, al quale si aggiunge il numero unico delle emergenze – 112. Tutte le informazioni utili per lo svolgimento regolare delle attività turistico ricreative possono essere tratte dalla lettura delle ordinanze di sicurezza consultabili al seguente link: http://www.guardiacostiera.gov.it/siracusa/Pages/ordinanze.aspx.