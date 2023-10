Neonata di 3 mesi brutalmente uccisa e madre 39enne gravemente ferita

Un dramma sconvolge la Francia. Una neonata di 3 mesi è stata uccisa e sua madre è rimasta gravemente ferita da colpi di arma da fuoco.

Un dramma sconvolge la Francia. Una neonata di 3 mesi è stata uccisa e sua madre è rimasta gravemente ferita da colpi di arma da fuoco nell’Essone, dipartimento alla periferia di Parigi. La piccola sarebbe stata condotta in un ospedale di Fontainebleau da un 54enne che ha dichiarato di essere il padre. La bimba è stata ricoverata e ha perso la vita poco più tardi.

L’uomo ha lasciato la minore in nosocomio e si è diretto a casa spiegando ai medici di doversi occupare della moglie ferita. Quindi le autorità, insieme al 118, sono andate in loco trovando una 39enne, la madre, gravemente ferita. L’individuo, invece, non è stato rinvenuto sul luogo. La malcapitata è stata condotta nella struttura sanitaria. Il presunto padre, invece, è stato fermato in compagnia di un amico. L’uomo ha detto alle forze dell’ordine che il soggetto lo stava riaccompagnando in ospedale. Entrambi sono stati fermati. Il presunto padre ha dichiarato che la moglie lo aveva mandato a fare degli acquisti e al suo ritorno ha trovato la donna ferita e la neonata quasi senza vita nella sua culla. La 39enne viveva insieme alla figlia e nella casa è stato trovato un fucile. L’arma è stata sequestrata dagli inquirenti.

Aperta una indagine

La procura di Evry ha aperto un’indagine per omicidio e tentato omicidio da parte del 54enne. La gendarmeria di Parigi si sta occupando delle investigazioni. La mamma è ricoverata in gravi condizioni. Il bollettino medico però non è noto. Le autorità stanno sentendo testimoni e indagando sul caso. È possibile che siano visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza.