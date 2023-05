Neonati ritrovati morti dentro bidone dei rifiuti: sospetti su madre 16 enne

L'orrore a Cleveland negli Stati Uniti.

Una scoperta che più macabra non si può: tocca farla a un giardiniere, giunto a casa di una ragazza madre 16enne per tagliare l’erba del prato. Quando ha aperto il bidone per gettarvela dentro, l’orrore: all’interno giacevano esanimi i corpicini di due gemelli neonati. Succede a Cleveland, negli Usa. La polizia della omicidi indaga, con i sospetti più forti tutti concentrati verso la giovane madre che avrebbe partorito i bambini da pochissimo tempo. Scovata, gli agenti l’hanno subito portata in ospedale per farla visitare.

Le testimonianze

Diverse le testimonianze provenienti dal vicinato, con una in particolare che, nei giorni scorsi, avrebbe sentito il pianto dei piccoli. Pensando però fosse normale, essendo appena nati, non ha ipotizzato alcuna situazione delittuosa.