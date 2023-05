Nudo e ubriaco spaventa automobilisti per strada e aggredisce carabinieri

Attimi di paura quando il soggetto, in evidente stato di ebbrezza, ha cominciato a gettarsi contro i veicoli abili a schivarlo

Primo maggio nudo e ubriaco in strada tra le macchine. A mettere in scena il folle show, che ha fatto preoccupare gli utenti della strada, attorno alle 17 sulla carreggiata della Provinciale 102 in zona Villorba (Tv), è un uomo che, in maniera completamente imprevedibile, si buttava in mezzo alle automobili fermandone la loro corsa. Gli automobilisti sono stati costretti a schivarlo e a frenare improvvisamente quando se lo sono trovati davanti. Fortunatamente al volante, erano tutti attenti e, nonostante fossero inevitabilmente distratti da questo signore, sono riusciti a schivarlo evitando la tragedia. All’arrivo dei carabinieri, li ha aggrediti e tentato di darsi alla fuga

La denuncia

A essere denunciato dai Carabinieri del Comando provinciale di Treviso è un 50enne di origine tunisina. Il soggetto, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato per resistenza a Pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato. L’uomo, nudo e in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato segnalato all’Arma ieri domenica da diversi automobilisti mentre verso le 17 camminava senza nulla addosso. Tutto sotto una pioggia leggera, sulla carreggiata della Strada provinciale 102 in territorio comunale di Villorba, non lontano dal Centro vaccinale dell’Ulss 2.

Aggressivo

Anche quando sono intervenuti i militari, lo straniero avrebbe mantenuto un atteggiamento aggressivo e fuori controllo (immagini amatoriali che ben presto sono diventate virali sul web lo hanno visto scagliarsi, sia pure senza causare danni, contro un’auto in transito), colpendo con calci e pugni gli operanti e il veicolo di servizio della pattuglia, rendendo così necessaria la sua immobilizzazione forzata, l’intervento dei sanitari e il suo accompagnamento in ospedale a Treviso.

Fortunatamente, solo uno dei Carabinieri intervenuti ha riportato qualche giorno di prognosi a seguito dell’intervento citato.