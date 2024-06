Nuoto: in team Cina 11 atleti “discussi” per doping

ROMA (ITALPRESS) – La Chinese Swimming Association ha reso noto l’elenco dei nuotatori selezionati per i Giochi Olimpici di Parigi2024. Nella lista 31 atleti: di questi 11 sono risultati positivi a sostanze dopanti nel 2021, coinvolti nello “scandalo” di tre anni addietro, e poi “graziati” dalla Wada.

Come rivelato dal “New York Times”, tra questi figurano Zhang Yufei, specialista della farfalla femminile, che ha vinto due medaglie d’oro a Tokyo2020, e Wang Shun, campione olimpico nei 200 metri misti. Loro e gli altri nuotatori coinvolti nello “scandalo” del 2021 erano stati autorizzati poi a gareggiare dall’Associazione Mondiale Antidoping (Wada), che riteneva che non fossero dopati ma fossero stati vittime di contaminazione alimentare. L’Agenzia Antidoping Statunitense (Usada), invece, aveva criticato il tutto, parlando di “trucchi”.

