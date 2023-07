Nuovi indirizzi scolastici in Sicilia, interessate 7 province: ecco i percorsi in arrivo

Sono 13 i nuovi percorsi che saranno attivati tra scuole superiori e Its dopo l’ok della Regione. Ecco quali sono

Tredici nuovi indirizzi scolastici in Sicilia. Tra scuole superiori e Its, che vanno ad arricchire la proposta formativa e scolastica isolana. L’intesa tra l’ufficio scolastico regionale per la Sicilia e il ministero dell’Istruzione e del merito ha portato all’attivazione, per l’anno scolastico 2023/2024, di nuovi indirizzi di studio distribuiti su 7 province.

Si tratta di indirizzi orientati al marketing, alla tecnologia, e all’agroalimentare, tutti campi con grandi potenziali occupazionali, legati al territorio di appartenenza dei diversi istituti o comunque con buone prospettive per il futuro lavorativo dei giovani che sceglieranno tali percorsi per i propri studi. A Canicattì, in provincia di Agrigento, l’istituto superiore “Galilei”, nella sede Federico II di Naro, vede la nuova costituzione dell’articolazione “Sistemi informativi e aziendali” dell’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”.

Ci sono anche le biotecnologie sanitarie

In provincia di Caltanissetta, nell’istituto superiore “Russo” è attivata l’articolazione “Biotecnologie sanitarie” del corso serale a indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie Sanitarie”. In provincia di Catania è stato istituito, nell’istituto superiore “Cucuzza-Euclide”, a Caltagirone, la “specializzazione Enotecnico 6° anno” dell’indirizzo “Agraria agroalimentare agroindustria”.

Ancora, ad Adrano, all’Its “Branchina”, sono state attivate le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni” dell’indirizzo “Informatica e telecomunicazioni”. A Catania, in ultimo, all’istituto “Duca degli Abruzzi”, nasce l’opzione “Costruzione del mezzo aereo” e “Conduzione del mezzo aereo” dell’indirizzo “Trasporti e Logistica”. In provincia di Enna, all’istituto superiore “Fedele”, ad Agira, è stata istituita l’articolazione “Enogastronomia” del corso serale Ipsseoa di Centuripe.

La specializzazione di enotecnico

A Messina, l’istituto “Minutoli” potrà attivare la “Specializzazione Enotecnico 6° anno” dell’indirizzo “Agraria agroalimentare agroindustria”; l’istituto “Verona Trento”, invece, attiverà il secondo e terzo livello del corso serale dell’indirizzo “Informatica, elettrotecnica e elettronica”, e le opzioni “Apparati Impianti e servizi tecnici” e “Manutenzione mezzi di trasporto” del corso serale a indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”. In provincia di Palermo, a Termini Imerese, l’istituto “Ugdulena” ha attivato l’articolazione “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” dell’Ipsseoa, nella sede di Caccamo.

A Palermo, all’istituto “Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara” è stata attivata l’articolazione “Produzioni e trasformazioni” del corso serale a indirizzo “Agraria agroalimentare agroindustria”. In ultimo, in provincia di Ragusa, a Vittoria, all’istituto “Fermi” sarà possibile scegliere l’opzione “Conduzione di apparati e impianti marittimi” dell’indirizzo “Trasporti e logistica”, mentre a Modica, all’istituto “Archimede”, è stata costituita l’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing” dell’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”.

Servirà numero sufficiente di iscritti

L’attivazione delle articolazioni è subordinata alla effettiva concreta sussistenza delle condizioni previste. In particolare, è necessaria la presenza del prescritto numero degli alunni, e i diversi enti locali competenti devono effettuare le necessarie delibere di assunzione degli oneri di legge.

Inoltre, devono essere disponibili locali idonei, oltre che il personale docente necessario all’ottimale svolgimento delle attività formative. La verifica delle condizioni è a carico dell’Ufficio scolastico regionale.