Un nuovo istituto comprensivo per Vittoria

La struttura “San Biagio-Gianni Rodari” conterà 950 alunni già a partire dal prossimo anno scolastico. Sindaco e assessore: “Ora inizia nuova stagione, va avanti il progetto dell’Amministrazione”

VITTORIA (RG) – Il nuovo Istituto comprensivo San Biagio (Don Milani) – Gianni Rodari completa il superamento dei Circoli didattici nella città di Vittoria. È l’Amministrazione comunale ad annunciare questo importante traguardo che riguarda, quindi una nuova istituzione scolastica della città ipparina.

Il comprensivo San Biagio – Gianni Rodari conterà 950 alunni nel prossimo anno scolastico 2023-24. “Ora inizia una nuova stagione per il comprensivo – hanno sottolineato il sindaco di Vittoria Francesco Aiello e l’assessore comunale alla Pubblica istruzione Filippo Foresti -. Parte integrante del polo scolastico che comprende l’Istituto superiore Giuseppe Mazzini, polo che comprenderà anche l’asilo nido già approvato e di prossima realizzazione. Va avanti il progetto scolastico della nostra Amministrazione comunale di Vittoria, arricchito, anche, dall’istituzione del Nautico nel prossimo anno scolastico. Si punta alla estensione del tempo pieno nella scuola dell’infanzia e primaria, grazie alla stabilizzazione del servizio di mensa scolastica oramai consolidata”.

La scelta di politica scolastica, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Francesco Aiello, è stata determinante per stabilizzare per i prossimi anni il circolo didattico Gianni Rodari e il comprensivo San Biagio, in reggenza il primo e con perdita della autonomia il secondo.

L’iter è stato completato qualche mese fa e la scuola primaria Gianni Rodari era l’unica scuola vittoriese che non aveva ancora abbracciato i nuovi progetti degli istituti comprensivi. Una grande novità riguarda anche l’istituzione, per la prima volta, di una prima classe di scuola secondaria di primo grado che sarà ospitata in uno dei due plessi della scuola, il Santissimo Rosario.

Per garantire poi un polo scolastico con tutti i gradi di istruzione, nella zona dell’ex mercato dei fiori è stato già pensato un nuovo asilo nido. Nel frattempo continuano anche i lavori di ristrutturazione del plesso Don Milani.

“I lavori sono quasi completati – ha detto l’assessore Foresti – È stato un lavoro complesso ma ce l’abbiamo fatta. Entro la fine del 2023 i lavori saranno completati e l’Istituto sarà consegnato alla città. Poi – ha aggiunto l’assessore – si dovranno assumere le decisioni necessarie per il suo utilizzo. Ma la scuola potrà riavere i suoi locali”.