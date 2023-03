Operativo il Cug del Libero Consorzio agrigentino

Il Comitato unico di garanzia dell’Ente intermedio ha lo scopo di valorizzare il benessere di chi lavora, parità e pari opportunità di genere, contrastando ogni forma di violenza e discriminazione

AGRIGENTO – Si è insediato ufficialmente all’inizio di questa settimana il Comitato unico di garanzia del Libero Consorzio comunale.

L’organismo in questione, presieduto da Maria Antonietta Testone, è composto da Luigi Mula, Natalia Viviano e Paola Cumbo, componenti titolari in rappresentanza dell’Ente e da Anna Rita Piparo, Anna Capizzi, Biagio Aurelio Bruno e Teresa Gattuso, in rappresentanza della parte Sindacale. I rappresentanti hanno poi eletto vicepresidente, Luigi Mula e successivamente, come segretaria, Paola Cumbo.

Il Comitato unico di garanzia è stato nominato con disposizione numero 610 del 23/2/2023, a firma del segretario generale, Pietro Amorosia e ha lo scopo di valorizzare il benessere di chi lavora, parità e pari opportunità di genere, garantendo l’assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione.

A livello nazionale, esiste un Portale nazionale dei Cug, promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica: uno strumento pensato per rafforzare il ruolo propositivo, di consultazione e di verifica dei Comitati unici di garanzia all’interno delle Pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dalla Direttiva 2/2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche volta a promuovere le pari opportunità nella Pa”.

La piattaforma in questione mette a disposizione strumenti di condivisione con l’obiettivo di promuovere la messa in rete di esperienze positive e la valorizzazione di pratiche innovative per la prevenzione e il contrasto a qualsivoglia forma discriminazione, diretta o indiretta, nei luoghi di lavoro pubblico. Il portale offre, inoltre, la possibilità di compilazione e trasmissione on line di format di analisi e verifica delle informazioni relative allo stato di attuazione delle disposizioni in materia di pari opportunità, trasmesse dalle amministrazioni.

Dopo la sperimentazione rivolta alle amministrazioni aderenti alla Rete nazionale dei Cug, la registrazione e la compilazione dei format on line è oggi aperta a tutte le Amministrazioni che desiderino compilare i format in modalità digitale.

L’organismo istituito all’interno del Libero Consorzio comunale di Agrigento ha una composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative a Iivello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione in modo da assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi.

Il presidente del Cug è stato designato dall’Amministrazione nella figura di Maria Antonietta Testone, dirigente dell’Ente.