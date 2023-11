Operazione “Alto Impatto”: al setaccio piazze di spaccio Catanesi

Controlli serrati, nell'ambito dell'operazione "Alto impatto", nelle piazze di spaccio di Catania. Nello specifico a San Giovanni Galermo.

Controlli serrati, nell’ambito dell’operazione “Alto impatto”, nelle piazze di spaccio di Catania. Nello specifico sono sotto stretto monitoraggio le redditizie zone di via Capo Passero e via Ustica nel quartiere San Giovanni Galermo. Dalle prime ore della mattina le forze di polizia, su impunt delle direttive del Ministro dell’Interno e sulla base di strategie d’intervento condivise in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono al lavoro per individuare l’illegalità. A San Berillo sono stati messi in atto nel mese di ottobre.

Autorità in campo per la legalità

Sono stati impiegati dispositivi di sicurezza per 85 unità che hanno operato in 3 distinte porzioni del quartiere San Giovanni Galermo. Sono state identificate 330 persone. Sono state eseguite 5 perquisizioni domiciliari e controllati 206 mezzi. È scattata una denuncia per furto di energia elettrica e una per telaio di una vettura contraffatto. Inoltre son state comminate 50 sanzioni per violazioni al Codice della strada.

Azioni antidroga e controlli in esercizi

Una persona nel corso di una perquisizione domiciliare ha provato a disfarsi, buttandola nello scarico del bagno, di 26 dosi di cocaina. Proprio per questo è stata denunciata. Segnalati due soggetti per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Sotto sequestro, a carico di ignoti, 42 grammi di marijuana (suddivisi 31 dosi), 51 grammi di cocaina (132 dosi) e 6 grammi di crack (19 dosi)

Sono infine state monitorate attività commerciali. Sono emerse 2 violazioni in materia igienico-sanitaria: sanzione di 3.000 euro. Riscontrate 3 trasgressioni relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro con l’applicazione di una sanzione di 9.000 euro nonché violazione fiscale e una per abusiva occupazione di suolo pubblico.

I ringraziamenti e le considerazioni del Prefetto

In una nota ringrazia infatti “tutti gli operatori delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco, del Comune di Catania, dell’Asp e dell’Ispettorato del lavoro intervenuti”. Chiosa con un “particolare apprezzamento per la nuova operazione interforze che segue quella condotta, con successo, a San Berillo”.

Le operazioni “Alto impatto” dunque rappresentano “un ulteriore tassello nell’azione di contrasto di situazioni di illegalità e di degrado e che le stesse proseguiranno in altre zone del centro storico e della periferia dell’area urbana di Catania”.