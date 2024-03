Opportunità di lavoro con FedEx, ecco come candidarsi

Diversi i profili ricercati periodicamente dall'azienda leader nel settore della logistica e dei trasporti a livello globale

Lavorare per FedEx, azienda leader nel settore della logistica e dei trasporti a livello globale, può essere una grande opportunità di far parte di una squadra di professionisti altamente qualificati e la possibilità di sviluppare una carriera gratificante in un ambiente di lavoro stimolante.

FedEx, le posizioni ricercate

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base a quelle che sono le esigenze dell’azienda, FedEx mette a disposizione con continuità un’ampia gamma di posizioni in diverse aree, tra cui la logistica, la gestione, le vendite, la tecnologia e molto altro.

Di solito le figure lavorative più ricercate spaziano nei seguenti campi:

Agente di Rampa;

Customer Care Representative;

Facility Administrator;

Courier;

Strategic Customer Support Specialist;

Field FP&A Analyst/Senior

