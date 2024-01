Oroscopo dell’Epifania: ecco i segni più fortunati del 6 gennaio

Previsioni del giorno su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, sabato 6 gennaio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 6 gennaio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Portate avanti gli impegni con fermezza e volontà, concentrandovi per cercare le soluzioni migliori. Prendete parte a un’iniziativa culturale: il contatto con nuovi ambienti vi darà la possibilità di ampliare cultura e cerchia delle conoscenze. Il vostro fascino miete conquiste eppure voi, cautamente, prendete tempo. Che si tratti di nostalgia per una storia che sembrava finita?

Toro

La Luna nel segno opposto ma inoffensiva (o quasi), grazie ai contributi di Sole e Giove che vi rendono superiori a certe piccole meschinità. Conviene tenere la mente impegnata, formulando progetti e organizzando come si deve l’agenda degli appuntamenti. Cercate di scrollarvi di dosso la pigrizia. Se non siete allenati per il jogging, optate per lunghe camminate.

Gemelli

L’ottimismo e la vivacità con cui affrontate anche le giornate meno esaltanti è da additare come esempio e dona serenità a chi vi vive a fianco. A questo proposito, anche se avete la consapevolezza di aver trovato la persona giusta, è ancora prematuro fare progetti definitivi riguardo al vostro futuro sentimentale. Ritagliatevi del tempo da dedicare a voi stessi e al dolce far niente.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Affari, amore, famiglia: tutto fila con il vento in poppa oggi, persino le attività di routine. Se la situazione vi appassiona ci mettete il cuore! Voltiamo ora pagina: non scartate a priori una proposta che potrebbe rivelarsi interessante per il vostro futuro professionale. L’amore c’è, anche se non soddisfa completamente. È festa grande invece per i single, corteggiati come non mai.

Leone

Certe situazioni cominciano ad andarvi un po’ strette. Le stelle, oggi, accentuano il vostro bisogno di rinnovarvi e di uscire dalla noiosa routine. Desideri contrapposti giocano al tiro alla fune. Per molti di voi sarà difficile trovare un punto di equilibrio! Possibili emicranie di origine nervosa: fate degli esercizi di ginnastica posturale, per sciogliere i muscoli di collo e spalle.

Vergine

Centrare l’obiettivo, oggi, non vi costerà fatica: riuscirete in tutto ciò che farete. Soprattutto se metterete in gioco queste doti: intuito, fermezza e fantasia. Sarete anche sostenuti da un insolito dinamismo nel portare a termine i vostri impegni. Non bloccatevi di fronte a una nuova conoscenza che v’intriga: superate la riservatezza tipica del vostro carattere e lanciatevi…

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Tante piccole questioni da sistemare meritano un po’ d’attenzione. Non sbuffate e affrontatele con spirito costruttivo: è nel vostro interesse! Giornata alla ricerca della sicurezza, sia economica che personale, indispensabile per ogni iniziativa. Un atteggiamento concreto e ragionevole è ciò che gli altri si aspettano da voi, dimostrate loro tutta la vostra disponibilità.

Scorpione

Incontrando il favore del Sole e Nettuno, l’odierno transito della Luna nel vostro segno vi carica di spirito d’iniziativa e di energie positive. Tutto risulta gradevole e rassicurante, privo di punte estreme o di sollecitazioni destabilizzanti. L’amore ha bisogno di intimità: chiudete la porta a doppia mandata e non permettete a nessuno di mettere lo zampino tra voi due!

Sagittario

Cercate di puntare al sodo nella gestione della quotidianità. Se avete poco tempo a disposizione, dovrete sforzarvi di migliorare l’organizzazione! Dedicatevi alla cura dell’aspetto, lasciando trasparire la vostra simpatia e la vostra genialità. Lasciate perdere un invito per la serata; cercate, invece, di dedicare attenzioni al partner, o sarete richiamati al dovere da sordi brontolii.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 6 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Con la Luna dalla vostra, utilizzerete tutta la vostra abilità per rendere più stimolanti e piacevoli gli incontri e la comunicazione con gli altri. Le decisioni vincenti, oggi, saranno quelle dettate dall’intuito piuttosto che da tanti ragionamenti. In amore non lasciatevi prendere da nostalgie del passato o da sogni irrealizzabili, godetevi un ben più reale e soddisfacente presente.

Acquario

Il transito della Luna in Scorpione può facilmente crearvi qualche disagio ma, più che di fatti concreti, si tratta di sensazioni passeggere. La tensione emotiva provoca qualche incomprensione, disturbando l’intesa col partner o con i familiari. Riflettete bene riguardo a una proposta di lavoro, soprattutto se concerne un settore nel quale non avete maturato esperienza.

Pesci

Grazie al trigono lunare, percezioni ed emozioni viaggiano su binari paralleli, dando luogo ad una piacevole sensazione di completezza. Nel privato, sarete disposti a voltare definitivamente pagina riguardo ad una vecchia incomprensione. Imparate a mettere in mostra le vostre doti migliori, se avete l’ambizione di ricoprire un ruolo primario nel sociale o nel professionale.

