Oroscopo del giorno, i segni fortunati di martedì 2 gennaio 2024

Oroscopo di oggi, martedì 2 gennaio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 2 gennaio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Giornata difficile per la stragrande maggioranza di voi: così almeno, segnala la Luna opposta al segno. Progetti e intenzioni volgono in una direzione ma le decisioni e la volontà altrui intervengono a cambiare le carte in tavola, costringendovi a rimettere in discussione i vostri programmi. Alcuni di voi rimarranno affascinati da una persona già impegnata.

Toro

L’equilibrio interiore fornisce un solido appoggio alla creatività e ai progetti di largo spessore. Fatti due conti, traducete in realtà i sogni! Calma e serenità su tutti i fronti, oggi che la Luna transita in Bilancia; piccole ma gratificanti soddisfazioni. Con Sole e Giove amici le energie non vi mancano di certo, cercate però di non disperderle dedicandovi a sport faticosi.

Gemelli

La Luna Bilancia regala ottimismo, vivacità e simpatia. Incontri e svaghi saranno il fiore all’occhiello della giornata: eventi culturali, allegre scorribande con gli amici, concerti e spettacoli a cui non potete proprio mancare. E in amore? È facile filare d’amore e d’accordo, quando si è pronti a chiudere un occhio sulle divergenze per condividere un interesse comune.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Giornata uggiosa. Riceverete visite non del tutto gradite che turberanno la vostra privacy e susciteranno discussioni con il partner. Se lo shopping è nei vostri programmi, toglietevi pure qualche capriccio, ma attenti alle spese tanto inutili, quanto eccessive. Se lo stress vi crea qualche disturbo psicosomatico, fermatevi un momento, riprendete fiato: ritornerete in perfetta forma.

Leone

Il meteo del giorno preannuncia cielo sereno, in compagnia di un quadro astrale benevolo che dà il via libera a una quantità di iniziative interessanti. Riunioni tra amici, sport, cinema, letture; mente serena, cuore in fermento, pieno di aspettative! Il rapporto di coppia mostra qualche ‘crepa’, ma il dialogo, l’interesse e la comunicazione agiranno da efficace collante.

Vergine

L’intesa di coppia mostra i suoi lati deboli: per colpa di Venere e Mercurio, divergenze con la persona amata e questioni di principio scatenano il malumore. L’amore non manca, ma la quotidianità oggi vi va stretta e avvertite un forte desiderio di evasione! Per non appesantire lo stomaco, mangiate con moderazione. Prudenza alla guida dell’auto. Black-out elettrici.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Attraversate un momento di sicurezza personale: possedete autocontrollo e una personalità brillante che vi fa emergere per la vostra innata capacità di mediare. Siete in grado di trasformare le situazioni più difficili in favorevoli e di mantenere il controllo su quanto vi circonda facendo prevalere le vostre opinioni con grande garbo e gentilezza. Opportunità, ma non finanziarie.

Scorpione

Se non vi va di buttarvi nella mischia dei grandi centri commerciali o di stare in mezzo al traffico per trascorrere un weekend fuori città, assecondate questo vostro desiderio. Approfittate di questo sabato per rivedere certe posizioni e per rigenerarvi fisicamente e mentalmente. Moderate le pretese e le attese, perché potreste non avere esattamente quello che vi aspettate!

Sagittario

Bella giornata, da destinare a ciò che vi piace; in pole position socievolezza, relazioni e tutte le sfumature della fantasia. La Luna in aspetto di sestile, mette al centro le amicizie e le questioni di cuore: non deludetela. Il coraggio che dimostrate nelle varie situazioni può crescere con l’aiuto del cielo del giorno: vi sentirete così forti da non tirarvi indietro davanti a nulla!

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 2 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Difficile passare indenni sotto il tiro della Luna in Bilancia che le prende da Urano. Non meravigliatevi, quindi, se l’atmosfera intorno a voi è caratterizzata da confusione, nervosismo, sfasamento e umore cupo! Possibili disguidi nei rapporti e nelle comunicazioni. Per non combinare guai, mettete la massima attenzione in ciò che fate. Fate i bravi con la persona amata.

Acquario

Amate la vita, le cose belle. Il che, però, rischia di influire troppo sulle vostre finanze, visto che in questo periodo non vi fate troppi problemi quando si tratta di spendere! Anche se la situazione economica è buona, cercate di non esagerare. In amore vi sentite più irrequieti del solito: astri maliziosi vi suggeriscono che la vita è breve e non vale la pena di negarsi nulla.

Pesci

Tutto può succedere. Il guazzabuglio planetario che incontra la Luna in transito nell’ottavo Campo, dà il via a una giornata dall’esito incerto. Sta a voi scegliere se trascorrerlo a impigrirvi nel letto o farne tesoro per nutrire come si deve la vostra creatività. Giornata poco produttiva, non intestarditevi; almeno oggi provate ad assecondare il vostro bisogno di svago.