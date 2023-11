Oroscopo del giorno, i segni fortunati di venerdì 17 novembre 2023

Oroscopo di oggi, venerdì 17 novembre 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, venerdì 17 novembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 17 novembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La Luna si disinteressa di voi, lasciandovi a vedervela con la quotidianità. Niente di grave, comunque: voi riuscite a trarre il buono anche dalle piccole cose di tutti i giorni. Volete passare del tempo insieme agli amici, ma temete di trascurare il partner? Coinvolgetelo nella vostra compagnia e vi divertirete un mondo! Gite, viaggi, spostamenti. Non forzate con lo sport.

Toro

Ottime novità, per il vostro segno. Il quadro stellare, già abbastanza favorevole, da oggi si arricchisce di nuovi favorevolissimi apporti. Dovete ringraziare soprattutto la Luna, in trigono dal Capricorno e in sintonia con Nettuno! Inventate un gioco nuovo con la persona amata. Sarà il gioco del ‘ti ricordi’ e punterà a recuperare eventi, situazioni, atmosfere magiche del passato.

Gemelli

Le stelle di questa giornata vi mettono nella condizione ideale di cogliere l’attimo fuggente. Forse un’opportunità finanziaria oppure un incontro…C’è una bella energia nell’aria e una spiccata fantasia per rendere ‘speciale’ l’incontro. Seguite le indicazioni del destino privilegiando la sensibilità! Scatenatevi con lo sport, o quanto meno, date più spazio al movimento fisico.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

È proprio vero che in questo giorno poco può fare la Luna ostile: il sensibile astro mette in luce la famiglia d’origine e la casa; è importante per voi prendere a cuore ogni situazione domestica e fare di tutto per risolvere problemi grandi e piccoli. Se ci tenete alla famiglia dovete anche dimostrarlo con gesti generosi! Dovrete rinunciare ad un programma della giornata.

Leone

Forse non farete nulla di speciale ma oggi il quotidiano vi entusiasmerà: parteciperete in modo attivo e tutto procederà senza problemi. In più, un progetto, o una strategia, che sembravano bloccati (anche dai vostri dubbi) riprende quota. Momenti da incorniciare con la persona amata. I singoli avranno lo spirito giusto per cercare un nuovo partner. E lo troveranno!

Vergine

Giornata scoppiettante, brillante, maliziosa, carica di magnetismi e fantasie di ogni tipo. Con la Luna amica potete mettere in campo tutta la vostra determinazione e affrontare ogni difficoltà. Una situazione va affrontata e risolta al più presto! Col partner ci sono stati motivi di screzio e non sapete come rimediare? Scrivetegli una lettera e fate parlare il vostro cuore.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Round molto interessante, con la Luna in quadratura che vi disorienta e confonde: per vostra fortuna, avete le spalle sufficientemente larghe. Tuttavia, mettete in conto una delusione per un voltafaccia di un amico, per cui avreste messo la mano sul fuoco. Tentazioni, debolezze e bugie aleggiano sul rapporto di coppia; bisognerebbe fare coraggiosamente piazza pulita.

Scorpione

Belle energie grazie al Sole e Plutone, amici. Senza tralasciare la Luna nel Capricorno. Dovrebbe essere una giornata molto positiva. Anche i meno ottimisti, che hanno avuto problemi pesantucci da affrontare, oggi respirano, si sentono meno oppressi dalle preoccupazioni. Lasciare al partner l’iniziativa amorosa può essere un’ottima strategia. Niente lo gratificherà di più!

Sagittario

Potete contare su una buona carica emotiva e una soddisfacente forma fisica. L’importante ora è che non diminuisca la costanza nel portare a termine sia le cure inerenti la salute e la bellezza, sia i progetti che avete in cantiere! La vita sentimentale sarà quella da cui trarrete maggiori soddisfazioni in questa domenica, qualunque sia la vostra attuale condizione.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 17 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Il bell’aspetto fra l’astro notturno e il vostro segno vi rende davvero molto affascinanti. Spingete pure sull’acceleratore, il cielo oggi propone situazioni ottimali per i progetti che vi premono. Ci tenete a ben figurare e non vi tirate certo indietro quando si tratta di darsi da fare! L’amore vi sorriderà e stenderà un manto luminoso di felicità sulla vostra serata.

Acquario

Mantenete sempre desta e vigile la vostra attenzione: stando sempre all’erta sarete nella posizione più idonea, sia per parare eventuali colpi, sia per cogliere al volo le occasioni che si potranno presentare nel corso della giornata. La vita di coppia zoppica un po’. Non mettete sul piatto della bilancia cosa va bene e cosa no, puntate tutto sul dialogo e sulla comprensione.

Pesci

Avete la piacevole sensazione di benessere, di fiducia in voi stessi e in chi vi circonda: avete la sensazione che tutto vada nel verso giusto, si snodi in modo positivo. È una gran bella giornata! State cercando sicurezza e punti di appoggio, e determinati come siete ci riuscirete sicuramente. Sembra ci sia una persona fermamente intenzionata a tornare nella vostra vita.